Названы причины ночной головной боли

Врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева назвала главные причины появления головной боли по ночам.По словам врача, ночные головные боли чаще всего объясняются апноэ во сне, бруксизмом или повышенным внутричерепным давлением. Она объяснила, что при апноэ возникает пульсирующая боль из-за кислородного голодания, при бруксизме боль появляется в висках и объясняется чрезмерным сдавливанием челюсти.«При повышенном внутричерепном давлении (внутричерепной гипертензии) голова особенно сильно болит в положении лежа — ночью или рано утром», — отметила сомнолог. Как правило, в вертикальном положении боль проходит или становится слабее.Лебедева добавила, что иногда ночные головные боли являются отдельным заболеванием. «Это может быть гипническая головная боль, кластерная головная боль или мигрень», — указала врач.

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