Названы четыре причины неприятного запаха пота
Как отметил Орс, одной из причин неприятного запаха пота является повышенный уровень мочевой кислоты. Его также может вызывать диета, богатая белками и специями, пояснил специалист и призвал в этом случае пересмотреть рацион.
Еще одной причиной запаха пота Орс назвал обтягивающую синтетическую одежду. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут иметь побочный эффект в виде неприятного запаха пота.
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