Названы четыре причины неприятного запаха пота

Фармацевт Херонимо Орс заявил, что даже при хорошей гигиене у некоторых людей бывает неприятный запах пота. Он назвал четыре причины, по которым это происходит.Как отметил Орс, одной из причин неприятного запаха пота является повышенный уровень мочевой кислоты. Его также может вызывать диета, богатая белками и специями, пояснил специалист и призвал в этом случае пересмотреть рацион.Еще одной причиной запаха пота Орс назвал обтягивающую синтетическую одежду. Кроме того, некоторые лекарственные средства могут иметь побочный эффект в виде неприятного запаха пота.

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