Новый анализ крови предсказывает рассеянный склероз за годы до симптомов

Группа исследователей Венского медицинского университета разработала анализ крови, позволяющий с высокой степенью достоверности выявлять людей с риском развития рассеянного склероза (РС) за несколько лет до появления симптомов. Это позволит в будущем принимать диагностические и терапевтические меры достаточно рано, чтобы отсрочить или даже предотвратить начало заболевания. Результаты соответствующего исследования недавно были опубликованы в журнале Nature Communications.Новый метод был разработан исследовательскими группами под руководством Элизабет Пуххаммер-Штокль и Ханнеса Витцена из Центра вирусологии, а также Томаса Бергера и Паулюса Роммера из отделения неврологии Венского медицинского университета. Он основан на иммунологическом тесте, выявляющем специфические антитела к белку вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ). Известно, что этот распространённый вирус играет ключевую роль в развитии рассеянного склероза, причём ВЭБ обнаруживается практически во всех случаях рассеянного склероза.В частности, тест выявляет аутоантитела, то есть антитела, изначально вырабатываемые против определённого участка белка ВЭБ EBNA-1 (ядерного антигена 1 Эпштейна-Барр), но также перекрестно реагирующие со специфическими структурами человеческого мозга. Эти антитела можно обнаружить уже в течение трёх лет после инфицирования ВЭБ — и задолго до появления клинических симптомов рассеянного склероза у заражённых людей. Многократное измерение уровня этих антител позволяет выявить значительно повышенный риск поздней диагностики рассеянного склероза.«Наши исследования показывают, что у людей, у которых высокие уровни этих антител были обнаружены как минимум дважды, в последующие годы с большой вероятностью разовьется рассеянный склероз», - говорит Ханнес Витцен.Ретроспективное исследование основано на образцах крови, полученных от более чем 700 пациентов с рассеянным склерозом и более 5000 контрольных лиц. В части когорты даже удалось чётко проследить время первичного заражения ВЭБ и проследить развитие рассеянного склероза с течением времени. В этой группе стабильно высокий уровень антител был связан с высоким риском развития рассеянного склероза и быстрым развитием заболевания.Рассеянный склероз – хроническое воспалительное заболевание центральной нервной системы, которым страдают около 2,8 миллиона человек во всем мире. Его развитие связано с иммунологическими процессами, которые могут быть вызваны вирусом Эпштейна-Барр. Практически каждый человек (от 90 до 95% населения) заражается вирусом Эпштейна-Барр в течение жизни, при этом вирус сохраняется в организме на протяжении всей жизни. Первичная инфекция может протекать бессимптомно или вызывать симптоматическое заболевание, называемое инфекционным мононуклеозом. У некоторых людей, особенно у тех, у кого заболевание протекает симптоматически, инфекция вирусом Эпштейна-Барр приводит к развитию ненаправленного иммунного ответа, поражающего структуры центральной нервной системы.«Наше исследование показывает, что при использовании этого метода определения антител развитие рассеянного склероза становится иммунологически предсказуемым задолго до появления первых симптомов», – говорит Элизабет Пуххаммер-Штокль.Уровень других маркеров, таких как лёгкая цепь нейрофиламентов (NfL) или глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), указывающих на повреждение нервных клеток, повышается только на поздних стадиях процесса. Таким образом, новый тест может стать важным инструментом для раннего выявления лиц с высоким риском развития рассеянного склероза.«Это позволит диагностировать и лечить таких пациентов на столь ранней стадии, что начало рассеянного склероза можно будет отсрочить или, возможно, даже предотвратить», — добавляет Паулюс Роммер.«Основываясь на наших результатах, мы предлагаем проводить скрининг групп населения с повышенным риском развития рассеянного склероза, например, перенесших инфекционный мононуклеоз», — говорит Томас Бергер. Однако необходимы дальнейшие исследования, прежде чем новый тест будет применяться в клинической практике.

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