Врач Шубитидзе: йога и тайцзи помогают бороться со стрессовой нагрузкой на сердце
«Стресс активирует симпатическую нервную систему, что сопровождается повышением частоты сердечных сокращений и увеличением артериального давления. Длительное воздействие стресса способствует развитию хронического воспаления, повышению уровня холестерина и глюкозы в крови. Люди, испытывающие хронический стресс, чаще прибегают к вредным привычкам, таким как курение. Также для них более характерны неправильное питание и недостаток физической активности. В таких условиях существенно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт», — объяснил врач.
Как отметил Шубитидзе, хронический стресс является фактором риска для таких патологий сердца и сосудов, как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, аритмия (включая серьезные нарушения ритма сердца), кардиомиопатия.
«Для профилактики и защиты сердца от стрессовой нагрузки важно применять комплексный подход. Практикуйте медитацию, глубокое дыхание, йогу или тайцзи. Работа с психологом или психотерапевтом может помочь в управлении стрессом и развитии навыков совладания с трудными ситуациями. Регулярные физические нагрузки укрепляют сердечно-сосудистую систему и способствуют выработке эндорфинов, которые помогают улучшить настроение. Соблюдайте сбалансированную диету, богатую овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, нежирным белком и полезными жирами», — рассказал врач.
Также специалист посоветовал избегать избыточного потребления соли, сахара и насыщенных жиров и обеспечить достаточное количество сна (7–9 часов в сутки).
«Общение с друзьями и близкими, поддержка и помощь со стороны окружающих могут значительно снизить уровень стресса. Избегайте курения и чрезмерного употребления алкоголя, так как они могут усугубить состояние сердечно-сосудистой системы. Периодические проверки у врача помогут отслеживать состояние здоровья и выявлять возможные проблемы на ранних стадиях», — заключил кардиолог.
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