Диетолог о долголетии: чередуйте животные и растительные белки на завтрак

Самая лучшая стратегия для продления жизни – грамотно подходить к приему пищи. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.По словам врача, следует насыщать рацион разнообразными белками."Мы можем каждый свой прием как условно конструктор [собирать]. Брать четверть белка какого-нибудь, иногда животного, иногда растительного, чередовать, кстати. Самая лучшая стратегия – это в любой даже завтрак, например, добавить творог, печенька – овсяные углеводы, какой-нибудь фруктовый салат. А кто нам мешает еще салатик полить греческим йогуртом, посыпать семечками, грецким орехом? И тогда вы сочетаете растительные жиры", – сказала Дианова.Для любителей яичницы диетолог тоже предложила вариант завтрака."Яичница, овощи, хлебушек и на него, к сожалению, не масло сливочное, а мягкий маргарин, чашка кофе. И положить сюда какую-нибудь полезняшку, а почему бы нет, что-то сладенькое", – отметила Дианова.Тогда избытка калорий не будет, организм будет сыт, добавила она.

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