Диетолог о долголетии: чередуйте животные и растительные белки на завтрак
По словам врача, следует насыщать рацион разнообразными белками.
"Мы можем каждый свой прием как условно конструктор [собирать]. Брать четверть белка какого-нибудь, иногда животного, иногда растительного, чередовать, кстати. Самая лучшая стратегия – это в любой даже завтрак, например, добавить творог, печенька – овсяные углеводы, какой-нибудь фруктовый салат. А кто нам мешает еще салатик полить греческим йогуртом, посыпать семечками, грецким орехом? И тогда вы сочетаете растительные жиры", – сказала Дианова.
Для любителей яичницы диетолог тоже предложила вариант завтрака.
"Яичница, овощи, хлебушек и на него, к сожалению, не масло сливочное, а мягкий маргарин, чашка кофе. И положить сюда какую-нибудь полезняшку, а почему бы нет, что-то сладенькое", – отметила Дианова.
Тогда избытка калорий не будет, организм будет сыт, добавила она.
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Добавил belyash в категорию Разное
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