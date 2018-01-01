Выявлен штамм микробов микрофлоры, усиливающий действие иммунотерапии рака

Японские молекулярные биологи обнаружили, что эффективность действия иммунотерапии, основанной на базе блокады рецептора PD-1, зависит от наличия в микрофлоре пациента особого штамма бактерий из рода Hominenteromicrobium, чьи клетки заставляют иммунитет активнее бороться с опухолью."Сам факт того, что микрофлора влияет на эффективность иммунотерапии рака, хорошо известен, однако при этом механизм ее действия ранее не изучался. Нам удалось обнаружить в кишечнике пациента, хорошо реагировавшего на данную терапию, ранее неизвестный штамм бактерии из рода Hominenteromicrobium, способствующий активации противоопухолевых Т-клеток, и раскрыть механизмы его действия на иммунитет", - пишут исследователи.Это открытие было совершено группой японских молекулярных биологов под руководством профессора Университета Нагойи (Япония) Хироеси Нисикавы при наблюдениях за состоянием здоровья пяти десятков жителей Японии, проходивших курс иммунотерапии при лечении рака легких и рака желудка. И в том, и в другом случаи врачи использовали для борьбы с опухолью антитела, блокирующие работу рецептора PD-1 на поверхности иммунных клеток и тем самым заставляющие их активнее бороться с раком.В ходе наблюдений за действием этой терапии ученые периодически собирали пробы микрофлоры кишечника у больных и отслеживали то, как уровень видового разнообразия и численность микробов влияли на результат лечения, а также на поведение иммунных клеток в организме пациентов, по-разному реагировавших на лечение. Эти наблюдения указали на то, что успешность терапии сильно зависела от того, как много ранее неизвестных микробов из рода Hominenteromicrobium присутствовало в организме пациентов.Для раскрытия механизмов их действия на иммунитет больных ученые размножили этот штамм бактерий, получивший имя YB328, и проследили за его действием на мышей, получавших иммунотерапию от рака кожи и рака прямой кишки. Проведенные биологами наблюдения показали, что бактерии YB328 действительно повышают эффективность иммунотерапии, что было связано с усиленной активацией Т-клеток, способных проникать внутрь новообразований.Такой благотворный эффект, в свою очередь, был связан с тем, что штамм YB328 активирует особую категорию дендритных клеток, играющих важную роль в распознавании патогенов, и заставляет их мигрировать из кишечника в опухоль, где эти тельца воздействуют на Т-клетки и заставляют их активнее уничтожать рак. Эту особенность микроба можно использовать как для прогнозов результатов лечения, так и для разработки подходов, повышающих эффективность иммунотерапии рака, подытожили исследователи.Об иммунотерапииВ последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи извлекают культуры определенных типов Т-клеток из организма пациентов и особым образом "перепрограммируют" их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы рецептора PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.

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