Профессор Поуис: через полвека после рака будут выживать в четыре раза больше больных

Через полвека показатель выживаемости после лечения рака возрастет в четыре раза, заявил ведущий врач Национальной службы здравоохранения Великобритании профессор Стивен ПоуисПоуис рассказал, что такого результата удастся достичь с помощью вакцин, показавших свою эффективность в клинических испытаниях, и тестов, которые позволяют выявить генетический профиль опухолей рака легких и молочной железы.По словам врача, методы борьбы с раком развиваются таким образом, что диагноз больше не следует воспринимать как смертельный приговор. Последние научные и медицинские достижения в области этого заболевания дали возможность значительно увеличить продолжительность жизни заболевших и сохранить ее полноценной, заключил Поуис.

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