Названы передающиеся через рукопожатие опасные болезни

Врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал, какие болезни могут передаваться через рукопожатие.«Руки человека — главные переносчики инфекций, поскольку они каждый день контактируют с большим количеством поверхностей. По данным ВОЗ, до 80 процентов всех инфекционных заболеваний передаются именно через грязные руки. Но самое страшное — многие даже не подозревают, насколько опасным это может быть», — рассказал врач.Неронов предупредил, что через грязные руки можно заразиться поражающим печень гепатитом А и такими опасными кишечными инфекциями, как сальмонеллез, дизентерия, ротавирус, норовирус. Кроме того, через грязные руки передаются грипп, ОРВИ, коронавирус, стафилококковые и стрептококковые инфекции.Инфекционист подчеркнул, что патогенные микроорганизмы очень живучи, например, ротавирус активен на поверхностях до 10 дней, коронавирусы — до 28 дней, а сальмонелла — от четырех до шести часов. При этом, по его словам, человек неосознанно касается лица 20-30 раз в час, создавая идеальные условия для проникновения инфекции через слизистые глаз, носа и рта.

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