Картофель и патиссоны улучшают здоровье мозга и помогают предотвратить деменцию. Об этом рассказал профессор Хэбэйского медицинского университета в Китае Вэйай ЦзяВэйай Цзя заявил, что для поддержания здоровья мозга очень важна медь. По словам ученого, этот микроэлемент стимулирует высвобождение железа, которое переносит кислород по организму и таким образом способствует предотвращению деменции и снижению когнитивных функций.При этом профессор предупредил, что в больших количествах медь токсична и опасна для организма. Чтобы не вызвать передозировку, он посоветовал добавлять в рацион небольшое количество продуктов с этим микроэлементом. Оптимальная суточная доза, по его словам, содержится, к примеру, в двух картофелинах среднего размера или в патиссонах.

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