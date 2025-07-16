Мужчинам назвали пять приводящих к ухудшению эрекции привычек

Уролог Давид Васкес Альба заявил, что мужчинам для профилактики проблем с эрекцией необходимо отказаться от пяти привычек.Альба предупредил, что не стоит пить алкоголь в больших количествах, так как он ухудшает эрекцию. Также негативное влияние на нее оказывает бессонница, поэтому важно улучшить качество ночного отдыха, добавил врач.Кроме того, по словам медика, проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за того, что мужчины пьют мало воды. Как пояснил специалист, недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие. В заключение среди факторов риска он назвал пренебрежение здоровым образом жизни и повседневный стресс, с которым можно бороться с помощью психотерапии.

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