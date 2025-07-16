TP: вирус в мозге может быть напрямую связан с психическими расстройствами

Группа исследователей из Медицинского центра Джонса Хопкинса, возможно, обнаружила связь между психическими расстройствами, такими как шизофрения, биполярное расстройство и тяжелая депрессия, и вирусными инфекциями.В революционном исследовании, опубликованном в журнале Translational Psychiatry, учёные обнаружили вирус гепатита C (HCV) в сосудистых сплетениях головного мозга. В рамках исследования учёные проанализировали мозговую ткань посмертных пациентов, как с психическими расстройствами, так и без них, а также электронные медицинские карты 285 миллионов человек.Сосудистое сплетение, представляющее собой сеть кровеносных сосудов и специализированных клеток, расположенных в желудочках головного мозга, отвечает за выработку спинномозговой жидкости (СМЖ), защищающей головной и спинной мозг. Эта часть мозга также играет ключевую роль в формировании гематоэнцефалического барьера, регулирующего прохождение веществ между кровью и СМЖ. Присутствие вируса гепатита С, повреждающего печень, в этой области позволяет предположить, что вирус может играть ранее не известную роль в изменении химии мозга и иммунной сигнализации, потенциально провоцируя или усугубляя психиатрические симптомы.Исследователи обнаружили, что в образцах мозговой ткани людей, страдающих шизофренией или биполярным расстройством, присутствовало больше вирусов. Однако, в отличие от других вирусов, вирус гепатита С был обнаружен только в оболочке мозга этих людей. Кроме того, не у всех людей с вирусом гепатита С вирус присутствовал в оболочке мозга, что позволяет предположить, что инфекция не всегда распространяется на сосудистое сплетение.Это открытие может привести к появлению новых путей диагностики и лечения людей, страдающих психическими заболеваниями.«У некоторых людей с симптомами биполярного расстройства или шизофрении на самом деле может быть инфекция гепатита С», — пояснил руководитель исследования Сарвен Сабунчян из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса. «Возможно, лечение вирусной инфекции улучшит психиатрические симптомы у этих людей».«Стоит исследовать наличие вирусов в оболочке мозга при других заболеваниях мозга, таких как болезнь Альцгеймера и рассеянный склероз, поскольку предполагается, что вирус участвует в развитии заболевания», - резюмировал он.

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