Кишечные бактерии могут избавить организм от «вечных химикатов»
Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что некоторые штаммы бактерий, включая кишечную палочку, поглощали от 20% до 75% ПФАС в лабораторных чашках Петри. Более того, по данным Science News, у мышей, «очеловеченных» микробами, обитающими в организме человека, в фекалиях было больше ПФАС, чем у мышей без микробов.
Поскольку ПФАС устойчивы к воздействию тепла, воды, масла и разложению, их используют в антипригарной посуде, водоотталкивающей одежде, упаковке пищевых продуктов и даже в косметике и средствах личной гигиены. Однако, по данным Consumer Reports , исследования выявили вероятную связь между воздействием ПФАС и заболеваниями щитовидной железы, повышенным уровнем холестерина, раком почек и яичек, язвенным колитом и гипертонией, вызванной беременностью. Другие исследования обнаружили связь с метаболическими изменениями у детей, а также с повреждениями печени и заболеваниями почек. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ПФАС обнаруживаются практически у всех жителей США.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Biology, предполагают, что дальнейшие исследования позволят отслеживать состояние микробиома кишечника и уровень ПФАС у людей, считает автор исследования Киран Патил, микробиолог из Кембриджского университета. Людям также может быть полезен приём добавок, которые содержат бактерии, способные полностью поглощать химические вещества.
Правительства и организации по всему миру работают над стратегиями по сокращению использования ПФАС, устанавливают допустимые нормы и разрабатывают технологии удаления этих химических веществ из окружающей среды. Недавние научные достижения, такие как использование кишечных бактерий, рассматриваются как инновационные способы расщепления ПФАС.
«Наш кишечный микробиом делает для нас очень многое, — говорит Патил. — И, возможно, он делает что-то полезное, помогая нам бороться с ПФАС».
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