Кишечные бактерии могут избавить организм от «вечных химикатов»

Новое исследование показало, что некоторые кишечные бактерии способны поглощать и выделять с фекалиями так называемые «вечные химикаты». Эти токсичные вещества, называемые ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), представляют собой большую группу антропогенных химических веществ, широко используемых в промышленности и потребительских товарах. Их обычно называют «вечными химикатами» из-за их стойкости в окружающей среде и организме человека.Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что некоторые штаммы бактерий, включая кишечную палочку, поглощали от 20% до 75% ПФАС в лабораторных чашках Петри. Более того, по данным Science News, у мышей, «очеловеченных» микробами, обитающими в организме человека, в фекалиях было больше ПФАС, чем у мышей без микробов.Поскольку ПФАС устойчивы к воздействию тепла, воды, масла и разложению, их используют в антипригарной посуде, водоотталкивающей одежде, упаковке пищевых продуктов и даже в косметике и средствах личной гигиены. Однако, по данным Consumer Reports , исследования выявили вероятную связь между воздействием ПФАС и заболеваниями щитовидной железы, повышенным уровнем холестерина, раком почек и яичек, язвенным колитом и гипертонией, вызванной беременностью. Другие исследования обнаружили связь с метаболическими изменениями у детей, а также с повреждениями печени и заболеваниями почек. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ПФАС обнаруживаются практически у всех жителей США.Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Biology, предполагают, что дальнейшие исследования позволят отслеживать состояние микробиома кишечника и уровень ПФАС у людей, считает автор исследования Киран Патил, микробиолог из Кембриджского университета. Людям также может быть полезен приём добавок, которые содержат бактерии, способные полностью поглощать химические вещества.Правительства и организации по всему миру работают над стратегиями по сокращению использования ПФАС, устанавливают допустимые нормы и разрабатывают технологии удаления этих химических веществ из окружающей среды. Недавние научные достижения, такие как использование кишечных бактерий, рассматриваются как инновационные способы расщепления ПФАС.«Наш кишечный микробиом делает для нас очень многое, — говорит Патил. — И, возможно, он делает что-то полезное, помогая нам бороться с ПФАС».

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