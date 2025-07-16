«Аппетит будет расти»: почему мороженое с сахарозаменителем опасно для здоровья

Исследования показали, что популярный сахарозаменитель эритрит, который используется в мороженом и во многих других десертах, может негативно влиять на кровеносные сосуды мозга. Ученые в лабораторных условиях провели опыты, которые подтвердили гипотезу о том, что этот подсластитель повышает риск ишемического инсульта и других серьезных проблем с сердечно-сосудистой системой. Насколько может быть опасен эритрит и какие еще угрозы может таить в себе мороженое, обсудили с диетологом Еленой Соломатиной.Как взаимосвязаны эритрит и инсультВ ходе исследования ученые поместили клетки сосудов в раствор, содержащий около 30 граммов подсластителя. Уже через три часа они зафиксировали снижение выработки оксида азота на 20 процентов.«Оксид азота — это сигнальная молекула, которая заставляет сосуды расширяться. Он "вступает в игру", когда сосуд вдруг сужается, и воздействует на него так, что тот расслабляется. Когда его становится меньше, сосуд не может полноценно расслабиться», — объяснила диетолог.В результате повышаются риски тромбообразования, а в сосудах идет окислительный процесс. Эритрит присутствует в овощах и во фруктах, но в небольшом количестве. Он знаком нашему организму, но если съесть, к примеру, порцию мороженого, человек получит гораздо больше эритрита, чем из тех же фруктов и овощей.«В овощах и во фруктах, помимо эритрита в природном виде, есть и антиоксиданты, которые не дадут клеткам окислиться. Фактически они становятся противоядием, которое снимает возможные побочные эффекты», — добавила эксперт.Она напомнила, что исследования влияния эритрита пока что проводились только в лабораторных условиях. Чтобы однозначно говорить о том, вредит он здоровью или нет, нужно провести испытания на человеке. Поэтому точка в этом вопросе еще не поставлена.«Он может быть опасен для людей, которые уже имеют склонность к сердечно-сосудистым заболеваниям, и для тех, кто использует неконтролируемое количество этой добавки. Возможно, дополнительные исследования покажут, какая дозировка допустима», — предположила собеседница «ВМ».Как минимизировать возможный вред эритритаСоломатина подчеркнула, что в организме всегда нужно поддерживать баланс: либо не злоупотреблять сахарозаменителями как «палочками-выручалочками», либо компенсировать возможный вред эритрита.«Даже если мы злоупотребляем самыми полезными продуктами, мы сбиваем баланс в организме. Поэтому все необходимо потреблять в меру. А что касается мороженого с эритритом, то можно "компенсировать" его ягодами, в которых будут антиоксиданты — компоненты, стимулирующие выработку оксида азота», — посоветовала диетолог.Можно отдать предпочтение другим сахарозаменителям: например, в отношении стевии пока нет никаких нареканий. Либо же вовсе отказаться от искусственных подсластителей и использовать только натуральные — из малины, клубники и прочих ягод.«Просто делать из них сорбет, взбивать, замораживать и в таком виде предлагать детям и есть самим. Тогда не потребуются никакие сахарозаменители», — порекомендовала эксперт.Чем еще может быть опасно мороженоеСамо по себе мороженое тоже может быть опасным для здоровья человека. Это холодный продукт, и если съесть его на десерт после основного приема пищи, то в организме замедлится выработка ферментов, которые расщепляют полученную еду.«Ничего хорошего от этого ждать не приходится. Мало того что недостаточно расщепленная еда, попадая в кишечник, может вызывать неприятные реакции, так еще человек очень быстро захочет есть. Он еще поест этого, как ему кажется, низкокалорийного мороженого, но его аппетит будет расти», — рассказала Соломатина.Кроме того, сахарозаменители запускают определенный механизм в организме. Мозг чувствует сладкий вкус, а микробиом, бактерии которого размножаются на сахаре, ждут, когда он к ним поступит. Но тот не поступает, и они начинают «дергать» мозг через блуждающие нервы, требуя сахар вместо заменителей. От этого также растет аппетит.«К тому же непереваренная пища является благоприятной средой для роста тех бактерий, которые отвечают за наш аппетит. Очень часто они вызывают неправильные пищевые реакции», — заключила собеседница «ВМ».

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