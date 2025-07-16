iScience: В Японии создан препарат для восстановления после инсульта

Исследователями из Университета Осаки в Японии разработан экспериментальный препарат, призванный снизить уровень гибели нейронов после инсульта.Главной задачей нового препарата является подавление активности белка GAPDH, который и является, при определенных обстоятельствах, причиной гибели клеток мозга. Далее происходит развитие ряда очень тяжелых неврологических заболеваний, в первую очередь это касается разных форм деменции, в частности, болезни Альцгеймера.Эксперимент с грызунами был в лабораторных условиях организован научной группой Университета Осаки под руководством доцента Хидэмицу Накадзимы. Опыты показали, что введение препарата мышам после инсульта заметно снижало степень травмирования тканей мозга и уменьшало выраженность паралича.Важным преимуществом препарата является его способность сохранять эффективность, если даже он был введён через шесть часов после инсульта. Это очень значимый плюс, поскольку в реальной клинической практик не всегда доступно немедленное лечение.Оптимизма учёным и медикам добавляет то, что препарат не вызывает заметных побочных эффектов. Теперь учёные намерены тестировать новинку на людях-добровольцах и обкатывать введение её в клиническую практику.

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