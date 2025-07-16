Одиночество усиливает снижение когнитивных способностей у людей с потерей слуха

Изоляция, трудности в общении, снижение бдительности — нарушение или потеря слуха становятся настоящим испытанием в повседневной жизни. Со временем это может стать фактором риска снижения когнитивных функций.Группа исследователей из Женевского университета (UNIGE) проанализировала данные 33 000 пожилых людей по всей Европе, чтобы изучить совокупное влияние потери слуха и одиночества на память. Они выделили три различных профиля, основанных на степени социальной изоляции и воспринимаемом одиночестве. Результаты показывают, что потеря слуха ускоряет снижение когнитивных функций, особенно среди людей, которые чувствуют себя одинокими, независимо от того, находятся ли они в социальной изоляции или нет. Эти результаты, опубликованные в журнале Communication Psychology, подтверждают необходимость ранней и профилактической помощи при нарушениях слуха.По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 году потеря или ухудшение слуха коснутся почти 2,5 миллиарда человек. Более 25% людей старше 60 лет страдают от инвалидизирующего нарушения слуха. Помимо социальных проблем, эта потеря или снижение слуха связана со значительным повышением риска снижения когнитивных функций в пожилом возрасте. Для людей, затронутых этой проблемой, этот риск может быть в два-три раза выше.Совместная группа из Лаборатории психологии развития жизненного цикла и Лаборатории когнитивного старения Женевского университета (UNIGE) решила исследовать, может ли сочетание проблем со слухом и чувства одиночества — как объективно измеренного, так и субъективно воспринимаемого — быть связано с ускоренным ухудшением памяти в пожилом возрасте. «Это относительно новый подход», — объясняет соавтор исследования Хариклейя Лампраки из Лаборатории психологии развития жизненного цикла на факультете психологии и педагогических наук UNIGE. «Хотя некоторые исследования предполагали, что это может быть перспективным направлением, очень немногие исследовательские группы фактически его исследовали».Для проведения анализа исследователи использовали данные масштабного исследования SHARE (Обследование здоровья, старения и выхода на пенсию в Европе) — лонгитюдного исследования, начатого в 2002 году, которое изучает здоровье и старение европейцев в возрасте 50 лет и старше.«Мы использовали данные из двенадцати стран, включая Швейцарию, представляющие выборку из 33 000 человек», — объясняет руководитель исследования Андреас Иле. Участники опрашиваются каждые два года по различным аспектам своей повседневной жизни, таким как занятия, социальные связи и восприятие, и проходят тестирование когнитивных функций, таких как эпизодическая память, с использованием стандартизированных упражнений. Исследовательская группа UNIGE выделила три различных профиля, связанных с этой проблемой:1. Люди, находящиеся в социальной изоляции и чувствующие себя одинокими.2. Люди, не находящиеся в социальной изоляции, но всё же чувствующие себя одинокими.3. Люди, находящиеся в социальной изоляции, но не чувствующие себя одинокими.Затем учёные исследовали, различаются ли траектории когнитивного снижения у этих разных групп в зависимости от типа воспринимаемой изоляции и степени потери слуха. «Мы обнаружили, что у людей, не находящихся в социальной изоляции, но чувствующих себя одинокими, когнитивный спад ускоряется при потере слуха», — говорит Маттиас Клигель, профессор Лаборатории когнитивного старения факультета психологии и педагогических наук Университета Женевы в Женеве и соавтор исследования.Эти результаты подтверждают важность решения проблем как потери слуха, так и социально-эмоциональных аспектов личности в целях предотвращения когнитивного снижения. Это особенно важно для людей, которые не находятся в социальной изоляции, но всё же чувствуют себя одинокими — в таких случаях простых мер по улучшению слуха, таких как использование слухового аппарата, может быть достаточно, чтобы помочь им более полно участвовать в социальной жизни. «Эти люди уже социально интегрированы, поэтому необходимо устранить сенсорный барьер, чтобы усилить их взаимодействие и защитить их когнитивное здоровье», — заключает Хариклейя Лампраки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки