Названа оптимальная продолжительность отпуска
«Лучше распределить отпускные дни в течение года, что поможет избежать накопления усталости и поддерживать более стабильный уровень благополучия», — пояснил Пичард. По его словам, отпуск должен длиться как минимум восемь дней. Правда, отдыхать более 11 дней тоже не стоит, отметил эксперт.
По его словам, головной мозг лучше адаптируется к трудовым обязанностям, когда привычный распорядок дня нарушался на короткое время. Однако важно не только количество дней отдыха, но и их качество. Во время отпуска стоит полностью отключиться от работы и сосредоточиться на получении нового опыта, добавил Пичард.
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