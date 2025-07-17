Сгустки крови: употребление вина делает кровь менее липкой
Тромбоциты — это маленькие клетки крови, которые затыкают отверстия в поврежденных кровеносных сосудах, чтобы остановить кровотечение. Как только этот процесс заживления завершен, организм обычно растворяет сгусток крови.
"Тромбоз глубоких вен возникает, когда вена повреждается в результате операции, воспаления, инфекции или травмы. Это приведет к образованию тромба внутри глубокой вены тела, обычно на ноге, который впоследствии не растворится. Состояние безвредно до тех пор, пока тромб не попадает в кровоток и не перемещается в легкие, где может вызвать серьезные осложнения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова
Когда он попадает в легкие, он может вызвать смертельную закупорку, препятствующую притоку крови к легочной ткани, известную как легочная эмболия. Важно знать о ТГВ, потому что это может случиться с каждым и может вызвать серьезное заболевание, инвалидность и, в некоторых случаях, смерть.
Хорошая новость заключается в том, что ТГВ предотвратим и излечим, если обнаружен на ранней стадии.
Некоторые исследования показывают, что употребление алкоголя в умеренных количествах может снизить риск тромбоэмболии глубоких вен.
«Умеренное количество красного вина или сока из фиолетового винограда ежедневно помогает предотвратить слипание тромбоцитов и образование тромбов благодаря мощным антиоксидантам, называемым полифенолами в фиолетовом винограде».
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