Длительный зуд кожи сигнализирует о жировой болезни печени - гепатолог Южнова

Длительный зуд кожи может быть признаком жировой болезни печени, а также серьезным осложнением болезни.Жировая болезнь печени — или неалкогольная жировая болезнь печени — охватывает ряд заболеваний печени, не связанных с алкоголем. Как следует из названия, основной причиной жировой болезни печени является слишком много жира, хранящегося в печени. Если его вовремя не обнаружить, это может привести к рубцеванию печени и, в конечном счете, к печеночной недостаточности и раку печени.Как и в случае любого заболевания, чем раньше вы обнаружите признаки, тем скорее вы сможете начать лечение. Ранние стадии жировой болезни печени часто не проявляются никакими симптомами. Более агрессивной формой заболевания является неалкогольный стеатогепатит (НАСГ), то есть может быть воспаление и повреждение клеток печени."Одним из признаков НАСГ является длительный зуд. НАСГ, переходящий в цирроз, может вызывать такие симптомы, как задержка жидкости, внутреннее кровотечение, атрофия мышц и спутанность сознания. У людей с циррозом печени со временем может развиться печеночная недостаточность, и им потребуется пересадка печени", - говорит врач-гепатолог Алла Южнова специально для МедикФорум.Другие симптомы НАСГ включают:Сильная усталостьСлабостьПотеря весаПожелтение кожи или глазПаукообразные кровеносные сосуды на коже

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