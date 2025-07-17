Психолог рассказала о причинах хронической прокрастинации с точки зрения нейронауки

Хроническая прокрастинация — это не признак лени или даже слабой воли, а результат конфликта между системой вознаграждения и системой контроля. Как рассказала клинический психолог Дарья Яушева, причины затягивания дел — в особенностях работы мозга.«Прокрастинация с точки зрения нейробиологии это не признак лени или даже слабой воли. Можно сказать, что прокрастинация — это побочный эффект энергосберегающего режима мозга. Дело в том, что префронтальная кора, отвечающая за планирование и волевое усилие, требует ресурсов. А дофаминовая система настроена на немедленное вознаграждение. И в результате мозг склонен отдавать предпочтение более простому действию, легкой активности — полистать ленту, попить чай», — рассказала Яушева.Она объяснила, что часто человек избегает не самой задачи, а чувств, которые с ней ассоциируются, — тревоги, страха неудачи, стыда. В мозге активируется миндалина — центр обработки угроз, и вместо импульса к действию возникает противоположный сигнал: «не делай — так безопаснее». Особенно это проявляется у людей с негативным опытом, повышенной самокритикой и завышенными ожиданиями к себе.Яушева подчеркнула, что хроническая прокрастинация не синоним лени. Лень чаще бывает реакцией на переутомление и временное снижение мотивации. В этом случае человеку может помочь отдых.«Хроническая прокрастинация — это паттерн избегания. Он может быть связан с перфекционизмом, тревожностью, СДВГ (при котором нарушены исполнительные функции — способность к самоконтролю, планированию, саморегуляции и т.д.). Склонность к самокритике часто вызывает прокрастинацию», — заявила психолог.Социальная мотивация, по мнению психолога, может стать мощным инструментом преодоления прокрастинации. Когда задача значима не только для нас, но и для других, активируются зеркальные нейроны. Это снижает ощущение одиночества, вызывает эмпатию и формирует чувство принадлежности. Именно поэтому работа в паре, совместные дедлайны и даже простое проговаривание своих планов другому человеку значительно увеличивают шансы на успех.Кроме того, по словам Яушевой, во время таких взаимодействий может выделяться окситоцин — гормон, снижающий тревожность. Соответственно, прокрастинацию преодолеть легче.«Когда мы долго что-то откладываем, повышается уровень кортизола (гормон стресса). Особенно если есть склонность к самокритике. Способность к планированию и концентрации снижается. Это еще больше мешает приступить к задаче. Может развиться выученная беспомощность (возникает убежденность «я всё равно не справлюсь»). Если это длится долго, то может наступить эмоциональное выгорание: апатия, утрата мотивации, ощущение бессмысленности усилий, раздражительность», — рассказала психолог.По мнению эксперта, победить прокрастинацию только внешним контролем невозможно. Да, внешняя мотивация (награды, дедлайны, контроль) помогает запустить процесс, но устойчивый результат появляется только при работе с внутренними установками. Важно понять, что именно вызывает избегание — страх ошибок, неясность задачи, отсутствие смысла.Затем необходимо создать безопасные условия для старта: разбить задачу на этапы, снизить уровень критики, принять возможность несовершенства. Только так возможно развить устойчивую стратегию преодоления прокрастинации. Но при этом внешняя мотивация тоже важна, и она помогает научиться управлять вниманием, концентрацией на задаче, подстегивает дофаминовую систему.

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