Врач рассказала о признаках синдрома беспокойных ног
«Неприятные ощущения в ногах (покалывание, жжение, зуд, ощущение мурашек, тянущая боль) и сильное желание ими двигать, особенно в спокойном состоянии, непроизвольные подергивания ног во сне являются симптомами хронического неврологического заболевания — синдрома беспокойных ног (болезнь Уиллиса — Экбома). Эти симптомы обычно усиливаются вечером и ночью, что может вызывать проблемы со сном, ухудшает общее самочувствие, снижает качество жизни. При любом движении (ходьба, потягивание) симптомы ослабевают, в состоянии покоя усиливаются», — отметила специалист.
По ее словам, в числе возможных причин — генетическая предрасположенность, дефицит железа, сбои в работе дофаминовой системы мозга, хронические патологии вроде почечной недостаточности, сахарного диабета или анемии, а также прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, антигистаминных и бета-блокаторов.
Для подтверждения диагноза врач может направить пациента на анализы крови (в том числе на ферритин и витамины группы В), полисомнографию (исследование сна) и электронейромиографию, которая позволяет оценить работу нервной системы.
«Лечение может быть немедикаментозным — оно включает в себя изменение образа жизни (снижение потребления кофеина, алкоголя, отказ от курения), умеренную физическую активность (йога, растяжки), контрастные ванны, массаж ног перед сном, а также восполнение дефицита железа, магния, витамина В12 (при их нехватке)», — добавила Пивоварова.
Она подчеркнула, что в ряде случаев может потребоваться медикаментозная терапия — с применением дофаминергических и противосудорожных средств. Если симптомы становятся выраженными и мешают жить, стоит обратиться к неврологу или сомнологу, а в качестве самопомощи — начать с коррекции режима сна и проверить уровень железа в организме.
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