Врач рассказала о признаках синдрома беспокойных ног

Ночные подергивания, ощущение мурашек, зуд и желание постоянно двигать ногами могут быть не просто усталостью, это возможные симптомы синдрома беспокойных ног. Как пояснила профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, терапевт Оксана Пивоварова, такое состояние относится к хроническим неврологическим заболеваниям и требует внимания со стороны специалистов.«Неприятные ощущения в ногах (покалывание, жжение, зуд, ощущение мурашек, тянущая боль) и сильное желание ими двигать, особенно в спокойном состоянии, непроизвольные подергивания ног во сне являются симптомами хронического неврологического заболевания — синдрома беспокойных ног (болезнь Уиллиса — Экбома). Эти симптомы обычно усиливаются вечером и ночью, что может вызывать проблемы со сном, ухудшает общее самочувствие, снижает качество жизни. При любом движении (ходьба, потягивание) симптомы ослабевают, в состоянии покоя усиливаются», — отметила специалист.По ее словам, в числе возможных причин — генетическая предрасположенность, дефицит железа, сбои в работе дофаминовой системы мозга, хронические патологии вроде почечной недостаточности, сахарного диабета или анемии, а также прием некоторых препаратов, в том числе антидепрессантов, антигистаминных и бета-блокаторов.Для подтверждения диагноза врач может направить пациента на анализы крови (в том числе на ферритин и витамины группы В), полисомнографию (исследование сна) и электронейромиографию, которая позволяет оценить работу нервной системы.«Лечение может быть немедикаментозным — оно включает в себя изменение образа жизни (снижение потребления кофеина, алкоголя, отказ от курения), умеренную физическую активность (йога, растяжки), контрастные ванны, массаж ног перед сном, а также восполнение дефицита железа, магния, витамина В12 (при их нехватке)», — добавила Пивоварова.Она подчеркнула, что в ряде случаев может потребоваться медикаментозная терапия — с применением дофаминергических и противосудорожных средств. Если симптомы становятся выраженными и мешают жить, стоит обратиться к неврологу или сомнологу, а в качестве самопомощи — начать с коррекции режима сна и проверить уровень железа в организме.

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