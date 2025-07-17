У кого что болит. Как разные поколения справляются с болью?

Зумеры и миллениалы – о болезнях «от нервов», «терпилах» в офисе и быстрых способах встать на ноги.Несмотря на общий тренд на заботу о здоровье, у разных поколений он проявляется по-разному. Пока миллениалы (30-35 лет) опираются на опыт и лечатся тем, что найдут в домашней аптечке, зумеры (18-25 лет) проявляют более активную и «включенную» позицию: чаще обращаются к врачу, выбирают препараты быстрого действия с жидким действующим веществом и приобретают лекарства впрок. Про общие «болевые точки», но принципиально разный подход к обезболиванию, – в исследовании о поколенческом восприятии болиЗдоровье – это базаИ зумеры, и миллениалы уверены: здоровье – это база, на которой точно не стоит экономить. Наряду с качественной едой и заботой о близких оно остается безусловным приоритетом для представителей обоих поколений.Есть у рожденных в разные эпохи и другое общее убеждение: «Все болезни – от нервов». Так, 76% зумеров и 79% миллениалов считают нервную систему главной «уязвимостью» своего организма.Впрочем, далее мнения расходятся. Те, кому за 20, чаще жалуются на глаза (41%) и зубы (38%), а те, кому за 30, – на зубы (40%), а также спину и суставы (35%). Интересно и то, что зумеры в целом обнаружили у себя больше «слабых мест»: это и переживающая постпубертатный период кожа, и «алкогольная» печень, и легкие «после вейпов».«Терпилы» и «поколение обезбола»: кто есть ктоЗумерские переживания о здоровье имеют закономерный эффект: молодежь чаще, чем их старшие товарищи, обращаются к врачу – в среднем 3,09 раза в год против 2,65 у миллениалов. Впрочем, это может быть связано и с их сниженным показателем «толерантности к боли», то есть способности некоторое время терпеть боль. Пока рожденные в 90-х стоически оценивают свою «толерантность к боли» на 3,31 балла из 5, зумеры скромно ставят себе лишь 3,09 балла.Однако самый распространенный сценарий реагирования на боль – прием быстродействующих обезболивающих. К нему прибегает 83% зумеров и 79% миллениалов. При этом оба поколения не прочь «усилить» действие капсулы с доказанной эффективностью народными средствами (теплый душ, травы, чай). А зумеры – еще и практиками самопомощи: медитацией или дыханием «по квадрату».Что вы обычно делаете, чтобы справиться с болью?Оценив быстрый эффект обезболивающих, оба поколения не торопятся переходить к другим активным действиям. Однако, вопреки стетеотипам, те самые «терпилы», готовые умереть на рабочем месте – вовсе не миллениалы, а зумеры. Сразу 58% процентов из них признаются, что продолжат работу или учебу несмотря на недомогание. У миллениалов этот показатель составляет всего 48%. И именно они, а не зумеры, активнее берут больничный (17% против 15% соответственно).Запрос на скорость и эффективностьЕще один маркер разницы поколений – выбор обезболивающего препарата. Чаще всего и зумеры, и миллениалы ориентируются на отзывы в интернете. Однако те, кто постарше, учитывают также выгодные акционные предложения – то есть выбирают по цене.Зумерам же более актуальны неценовые факторы. Так, они в четыре раза чаще, чем миллениалы, обращаются к рекомендациям блогеров (13% против 4%). И ближе знакомы с актуальными медицинскими и фармацевтическими трендами.Как вы обычно выбираете обезболивающие препараты?Зумеры доверяют знакомым препаратам: 45% выбирают те, что уже есть в домашней аптечке. Однако они же гораздо чаще интересуются инновациями фармацевтического рынка и более открыты к современным новинкам (41%). Миллениалы, в свою очередь, обычно ориентируются на рекомендации врачей (40%) и друзей (30%).Каким лекарствам вы скорее отдадите предпочтение?Ключевые критерии выбора для обоих поколений – скорость действия, универсальность препарата и его безопасность. При этом зумеры отдают предпочтение именно быстрому действию, а миллениалы – универсальности жидкого действующего вещества в капсулах против разных видов боли.Что для вас важно при выборе обезболивающего?На фоне общего запроса к скорости и универсальности растет интерес обоих поколений к капсулам с жидким действующим веществом, которое быстрее всасывается в плазму крови и начинает действовать в течение первых 10 минут после приема. При этом капсулы оказывают направленное действие на источник боли.Какую форму обезболивающих препаратов вы предпочитаете?Чаще обезболивающее в форме капсул с жидким центром выбирают зумеры – 38% против 26% у миллениалов. «Капсулы легко глотаются, быстрее работают, и, по ощущениям, их хватает на 6-8 часов. К тому же они «от всего» – пью их при головной, зубной боли, мигрени и чтобы сбить температуру», – отмечает респондентка из Санкт-Петербурга (аспирантка, 24 года).Аптечная экономикаНесмотря на то, что здоровье, по мнению обоих поколений, это то, на чем не стоит экономить, к «финансированию» домашней аптечки зумеры и миллениалы подходят по-разному. Сразу две три (65%) миллениалов, наученных опытом утилизации просроченных лекарств, приобретают только то, что нужно «в моменте» – то есть для обезболивания и лечения конкретного заболевания здесь и сейчас. Среди зумеров аналогичный показатель составляет 54%. При этом они заметно чаще, чем старшие товарищи, приобретают лекарства впрок, большими экономичными упаковками (22% против 13%).Таким образом, имея различные предпочтения и стратегии реагирования на боль, оба поколения осознают важность быстрого и эффективного обезболивания. Зумеры демонстрируют склонность к использованию современных быстродействующих препаратов и готовы экспериментировать с новыми формами, ценя мгновенный эффект и возможность самостоятельной коррекции состояния. В то же время миллениалы предпочитают проверенные временем решения, ориентируясь на рекомендации специалистов и выбирая универсальные средства. В целом, оба поколения стремятся к минимизации времени восстановления и сохранению активности, что отражает их общие приоритеты в области здоровья и качества жизни.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки