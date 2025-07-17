Специалисты назвали самую популярную диету

Существует множество разновидностей диет. Однако среди них наибольшей популярностью пользуется средиземноморская диета. Специалисты Роспотребнадзора решили рассказать, почему рацион жителей Греции, Италии и Испании столь ценится в мире.Средиземноморская диета положительно влияет на многие процессы в организме. В первую очередь, приводит к здоровому снижению веса. Это значит, что организм не испытывает стресса из-за голодания или каких-либо ограничений, получая все необходимые элементы через разнообразный набор продуктов. Кроме того, эта диета помогает избежать таких заболеваний, как диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболеваний и даже отдельные формы рака.Все дело в используемых продуктах. В такой диете главными продуктами считаются овощи, фрукты, ягоды, бобовые, крупы, нежирное мясо, рыба и морепродукты, яйца, молочные продукты и растительные масла. Кроме того, полностью исключено употребление рафинированного сахара, трансжиров и переработанных продуктов.

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