Эндокринолог Павлова назвала основную причину появления лишнего веса

Многие люди уверены, что для борьбы с лишними килограммами достаточно лишь регулярно посещать тренажерный зал. Однако ученые уверены, что одна лишь физическая активность не даст эффекта. Выводы своих коллег прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.

К такому выводу ученые пришли, изучив данные 4213 человек из более, чем 30 стран мира. Выяснилось, что даже активный образ жизни – не помеха набору веса. Дело в том, что при постоянных нагрузках организм человека адаптируется и старается сэкономить энергию на других процессах, таких как реакция на стресс или иммунитет.

Что же касается лишних килограммов, то появляются они в большинстве случаев из-за ультраобработанных фабричных продуктов. К таким можно отнести сладкую газировку, чипсы, гамбургеры, колбасу и другие полуфабрикаты. Поэтому, отмечает эндокринолог Зухра Павлова, при всей своей полезности спорт не сможет оградить от ожирения. А потому для контроля веса лучше начать с пересмотра своего рациона.

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