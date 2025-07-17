Эндокринолог Павлова назвала основную причину появления лишнего веса

Многие люди уверены, что для борьбы с лишними килограммами достаточно лишь регулярно посещать тренажерный зал. Однако ученые уверены, что одна лишь физическая активность не даст эффекта. Выводы своих коллег прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова.К такому выводу ученые пришли, изучив данные 4213 человек из более, чем 30 стран мира. Выяснилось, что даже активный образ жизни – не помеха набору веса. Дело в том, что при постоянных нагрузках организм человека адаптируется и старается сэкономить энергию на других процессах, таких как реакция на стресс или иммунитет.Что же касается лишних килограммов, то появляются они в большинстве случаев из-за ультраобработанных фабричных продуктов. К таким можно отнести сладкую газировку, чипсы, гамбургеры, колбасу и другие полуфабрикаты. Поэтому, отмечает эндокринолог Зухра Павлова, при всей своей полезности спорт не сможет оградить от ожирения. А потому для контроля веса лучше начать с пересмотра своего рациона.

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