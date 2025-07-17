Эндокринолог Павлова назвала основную причину появления лишнего веса
К такому выводу ученые пришли, изучив данные 4213 человек из более, чем 30 стран мира. Выяснилось, что даже активный образ жизни – не помеха набору веса. Дело в том, что при постоянных нагрузках организм человека адаптируется и старается сэкономить энергию на других процессах, таких как реакция на стресс или иммунитет.
Что же касается лишних килограммов, то появляются они в большинстве случаев из-за ультраобработанных фабричных продуктов. К таким можно отнести сладкую газировку, чипсы, гамбургеры, колбасу и другие полуфабрикаты. Поэтому, отмечает эндокринолог Зухра Павлова, при всей своей полезности спорт не сможет оградить от ожирения. А потому для контроля веса лучше начать с пересмотра своего рациона.
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