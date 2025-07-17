Названы способы уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи

Одна бессонная ночь может надолго нарушить сон и тем самым спровоцировать серьезные последствия для здоровья. Как не допустить этого, рассказали американский врач-терапевт Ростислав Игнатов, сомнолог Меган Лайонс и психолог Марисса Алерт.Так, по словам Игнатова, чтобы уменьшить негативные эффекты от бессонной ночи, важно правильно питаться на следующий день. Оптимальным рационом он назвал блюда из овощей, зелени с добавлением постных белковых продуктов — яиц, куриного мяса или греческого йогурта. Главное, по его словам, в этот день избегать десертов, круассанов и фастфуда.Лайонс добавила, что считает кофе хорошим способом борьбы с сонливостью. Однако она предупредила, что нужно ограничиться лишь одной чашкой бодрящего напитка, которую надо выпить без добавления сахара через 60-90 минут после подъема. «Сначала кофе бодрит, но при больших количествах дает обратный эффект, а сахар вызывает скачки глюкозы, что вызывает перепады настроения и желание съесть больше еды», — объясняла она.Также сомнолог посоветовала после бессонной ночи не заниматься активными видами спорта. При этом зарядка, йога или прогулка на свежем воздухе пойдут на пользу, считает она.В свою очередь, психолог Алерт подчеркнула, что для восстановления сна важно на следующую ночь лечь спать в обычное время, даже если в сон начинает клонить намного раньше. По ее словам, организм привык к определенному графику, и его изменение приведет к частым пробуждениям или беспокойному сну. «При бессоннице важно не бояться проблем со сном. Такие мысли лишь повышают стресс и сон действительно пропадает. Лучше вечерами заниматься чем-то, что помогает расслабиться и успокоиться», — заключила психолог.

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