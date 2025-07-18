Раскрыт способ получить больше пользы от ходьбы

Ходьба быстрым шагом полезнее, чем в обычном темпе, считает специалист в области эхокардиографии из Чикагского университета (США) Дэниел Рубин.Рубин рассказал, что в течение нескольких месяцев вместе с коллегами наблюдал за двумя группами пожилых людей. Добровольцы из первой группы ходили со средней скоростью 80 шагов в минуту, а из второй — 100 шагов в минуту.«Результаты показали, что увеличение темпа ходьбы связано с улучшением функциональных возможностей», — уточнил он.По словам исследователя, польза от ходьбы станет заметно выше, если ускорить темп в среднем на 14 шагов в минуту. Также благодаря прогулке повышаются выносливость, подвижность и уровень энергии. Кроме того, этот вид физической активности полезен для кровеносной, сердечно-легочной и иммунной систем, добавил Рубин.

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