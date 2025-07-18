Опровергнут опасный миф о бессоннице
Викс предупредил, что нейтрализовать нанесенный бессонницей ущерб здоровью попытками отоспаться на следующий день или на выходных, не получится. Он подчеркнул, что недостаток сна затрагивает все органы и системы организма.
Среди последствий бессонницы он выделил нарушение когнитивных функций, перепады настроения, снижение работоспособности, ослабление иммунной системы, преждевременное старение, повышение риска развития гипертонии, сахарного диабета и ожирения.
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