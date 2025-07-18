Опровергнут опасный миф о бессоннице

Убеждение в том, что можно восполнить ущерб от бессонной ночи, просто поспав больше в следующий день, не соответствует действительности, заявил нейрофизиолог Райбель Викс.Викс предупредил, что нейтрализовать нанесенный бессонницей ущерб здоровью попытками отоспаться на следующий день или на выходных, не получится. Он подчеркнул, что недостаток сна затрагивает все органы и системы организма.Среди последствий бессонницы он выделил нарушение когнитивных функций, перепады настроения, снижение работоспособности, ослабление иммунной системы, преждевременное старение, повышение риска развития гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

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