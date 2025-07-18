Диетолог посоветовал добавлять в кофе популярную специю

Диетолог Габриэль Молтерн посоветовал добавлять в кофе куркуму. В беседе он назвал пять преимуществ этой популярной специи для здоровья.По словам Молтерна, куркума защищает клетки от окислительного стресса, повышает иммунитет. Также она стабилизирует уровень сахара и холестерина в крови. Также эта специя, добавленная в кофе, принесет пользу людям с воспалительными заболеваниями кишечника, ревматоидным артритом и псориазом, отметил врач. Кроме того, она снижает риск развития патологий сердца и сосудов.Однако Молтерн предупредил, что, несмотря на все преимущества, есть у куркумы и противопоказания к употреблению. Среди них он выделил беременность, грудное вскармливание, проблемы с желчным пузырем, а также прием антикоагулянтов — препаратов, оказывающих влияние на свертываемость крови.

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