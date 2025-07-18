Коллаген для кожи: мифы и правда от диетолога
Врач-диетолог Маргарита Королёва развеяла миф о том, что для красоты кожи и волос нужно налегать на конкретные продукты с коллагеном. Главное — это не количество коллагена в пище, а его усвоение.
Коллаген и так поступает с белковой пищей (мясо, рыба, яйца, бобовые). Проблема — в усвоении. Это связано с нарушением работы кишечника (дисбактериоз, воспаления). Кроме того, может быть скрытая пищевая непереносимость (например, лактозы или глютена).
Сначала нужно сдать анализ на скрытую непереносимость продуктов, восстановить микрофлору кишечника, затем подобрать рацион с врачом, рассказала диетолог Королева Общественной Службе Новостей.
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