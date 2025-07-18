Врач оценил вред велосипедов для мужского здоровья и потенции

Катание на велосипеде может привести к проблемам с мужским здоровьем и потенцией, предупредил врач-проктолог, хирург Эльвин Гусейнов. В разговоре он оценил потенциальный вред от велоспорта.Гусейнов подчеркнул, что катание на велосипеде само по себе не вызывает болезни мужской половой системы. Однако неправильная посадка или плохо подобранное седло могут усугубить имеющиеся воспалительные заболевания. «Регулярное давление на промежность может провоцировать неприятные ощущения, онемение, снижение чувствительности, а иногда — и временные проблемы с эрекцией», — предостерег врач.Кроме того, он отметил, что неудобное седло может давить на половой нерви сосуды, питающие органы малого таза. По его словам, иногда это может усугубить имеющиеся воспалительные процессы и вызвать нейропатию полового нерва. «Это обратимо, если вовремя скорректировать посадку и сменить седло», — успокоил врач.Гусейнов добавил, что для профилактики таких осложнений важно подобрать анатомическое седло и отрегулировать посадку на велосипеде. Также он посоветовал при долгих поездках останавливаться и вставать каждые 15 минут.

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