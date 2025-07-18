Эксперт озвучил простой трюк для быстрого засыпания

Эксперт по сну Ливви ДиЧикко оценила эффективность популярного в социальных сетях трюка для быстрого засыпания.«Примите удобное положение, выключите свет в комнате, сделайте глубокий вдох и начните быстро моргать в течение 60 секунд. Если сон не приходит, то продолжайте в течение еще одной минуты», — озвучила эксперт совет.ДиЧикко назвала этот метод безопасным и простым. Он работает, так как заставляет мозг сосредоточиться на нейтральной задаче и отвлечься от посторонних мыслей в голове.По ее мнению, это особенно полезно при тревожности и волнении. Эксперт добавила, что, согласно некоторым исследованиям, мозг воспринимает моргание как короткий сон — это может быть еще одной причиной эффективности этого трюка, пишет Bustle.

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