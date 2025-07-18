Россиянам рассказали о правиле «6Т» для качественного сна

Врач-сомнолог, эндокринолог Дарья Лебедева считает, что для качественного сна необходимо соблюдать правило «6Т».По словам Лебедевой, «6Т» расшифровывается как темнота, тишина, температура, ткани, тщательность и технологии. Она подчеркнула, что каждый пункт имеет важное значение для хорошего ночного отдыха. Темнота в спальне помогает вырабатывать гормон сна мелатонин, тишина защищает от внезапных пробуждений, а комфортная температура позволяет погрузиться в глубокий сон. Сомнолог отметила, что в идеале для крепкого сна в спальне должно быть 18-20 градусов.Также врач указала, что часто люди не обращают внимания на выбор тканей для спальных принадлежностей. Хотя от этого, по ее словам, зависит не только уют и комфорт, но и правильная терморегуляция тела. Лебедева посоветовала выбирать натуральные ткани, такие как хлопок и лен.Кроме того, значительно повысить качества сна могут технологии, считает она. Например, кондиционеры с функцией «мойки» воздуха поддерживают оптимальный микроклимат, а световые будильники и системы «умный дом» делают пробуждение более плавным и комфортным.Наконец, врач предупредила, что будет мало толку, если соблюдать гигиену сна время от времени. Она подчеркнула, что для нормализации сна важно постоянно и тщательно придерживаться всех этих правил.

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