Врач предупредила об опасности шишки на стопе

Появление шишки на стопе возле большого пальца — распространенное состояние, с которым сталкиваются многие люди. Почему возникает деформация, как ее лечат и можно ли остановить ее развитие, рассказал травматолог-ортопед медицинской компании «СберЗдоровье» Александр Аржаков.«Отклонение большого пальца в сторону возникает из-за нарушения баланса мышц, связок и костей стопы. В результате этого сустав у основания первого пальца изменяется. Неофициальное название этого явления — «косточка», или «шишка на стопе», а медицинское — вальгусная деформация первого пальца стопы», — пояснил врач.Среди факторов риска специалист выделил наследственность, лишний вес, плоскостопие, длительное пребывание на ногах и ношение неудобной обуви — с узкой передней частью, высоким каблуком, слишком жесткой или, наоборот, мягкой подошвой.По словам врача, пациенты чаще всего жалуются на боль, покраснение, мозоли и визуальную выпуклость у основания пальца. В тяжелых случаях наблюдается сильное смещение сустава в сторону. У женщин старше 30–40 лет вальгусная деформация встречается в 10 раз чаще, чем у мужчин. Также в зоне риска — спортсмены, особенно бегуны, и люди со слабым связочным аппаратом стопы.«Внешне вальгусная деформация первого пальца стопы может напоминать и другие заболевания, например подагрический тофус, поэтому для правильной диагностики и лечения надо обратиться к травматологу-ортопеду. Среди консервативных способов терапии — подбор правильной обуви, использование ортопедической стельки и/или вальгусного корректора, лечебная физкультура. Эти меры помогают замедлить прогрессирование заболевания и снизить болевые ощущения», — подчеркнул Аржаков.Эффективной мерой является лечебная физкультура. Среди упражнений — подъем предметов пальцами ног, катание мячика или ортопедического валика. Заниматься нужно по 15 минут ежедневно или через день в течение 4–8 недель. Для профилактики достаточно двух-трех раз в неделю вечером.Оперативное лечение рекомендуется в тех случаях, когда боль в области сустава первого пальца становится постоянной, снижает качество жизни, наблюдается выраженная деформация пальца и стопы, появляются мозоли и воспаление, а консервативная терапия не дает эффекта.«Современные методы оперативного лечения позволяют добиться значительного улучшения состояния у большинства пациентов. Хирургическое вмешательство направлено на восстановление правильной формы и функции сустава большого пальца и стопы в целом. При этом успех лечения зависит и от качества последующей реабилитации, в которую входят, например, упражнения на укрепление мышц стопы, ношение правильной обуви», — отметил Аржаков.Для профилактики специалист советует следить за массой тела, носить удобную обувь, заниматься умеренной физической активностью не менее 150 минут в неделю и при необходимости консультироваться с врачом-диетологом для правильного снижения массы тела.Аржаков подчеркнул, что появление «косточки» влияет на всю стопу, и чем раньше человек обратится к врачу-травматологу-ортопеду, тем выше шансы сохранить опорную функцию и избежать осложнений.Врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Дмитрий Ставцев 11 апреля рассказал «Известиям», что «сосудистые звездочки» не являются самостоятельным заболеванием и в большинстве случаев представляют собой просто косметический дискомфорт. Однако иногда они могут появляться при изменениях гормонального фона, нарушении обмена веществ, а также быть одним из проявлений некоторых заболеваний.

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