Развенчан популярный миф о вреде яиц
В исследовании использовали данные о рационе и состоянии здоровья участников, которые ежедневно съедали до двух яиц в условиях рациона с высоким содержанием холестерина, но низким уровнем насыщенных жиров. Наблюдение показало, что такой режим питания не приводил к росту ЛПНП и не увеличивал риск сердечно?сосудистых заболеваний.
Ученые установили, что основной фактор повышения холестерина — избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это позволяет пересмотреть устоявшиеся рекомендации и указывает на то, что яйца могут входить в рацион без негативного влияния на сердце, если питание в целом сбалансировано и количество насыщенных жиров ограничено.
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