Развенчан популярный миф о вреде яиц

Новое исследование Университета Южной Австралии опровергло давнее мнение о вреде яиц для сердца. Ученые проанализировали влияние холестерина из пищи и насыщенных жиров на уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина.В исследовании использовали данные о рационе и состоянии здоровья участников, которые ежедневно съедали до двух яиц в условиях рациона с высоким содержанием холестерина, но низким уровнем насыщенных жиров. Наблюдение показало, что такой режим питания не приводил к росту ЛПНП и не увеличивал риск сердечно?сосудистых заболеваний.Ученые установили, что основной фактор повышения холестерина — избыток насыщенных жиров, а не холестерин, содержащийся в яйцах. Это позволяет пересмотреть устоявшиеся рекомендации и указывает на то, что яйца могут входить в рацион без негативного влияния на сердце, если питание в целом сбалансировано и количество насыщенных жиров ограничено.

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