Врач напомнила об опасности самостоятельного приема лекарств для похудения

Прием препаратов для снижения веса, осуществляемый без консультации со специалистом, может повлиять на развитие у человека множества заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом сообщила врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Вероника Неудахина.По ее словам, дозировку лекарственных средств для похудения на основе таких действующих веществ, как эксенатид, лираглутид, ликсисенатид, семаглутид, дулаглутид, может назначить и грамотно рассчитать только врач, так как данные препараты имеют множество противопоказаний и их бесконтрольный прием может обернуться рядом негативных последствий для здоровья.«Одними из редких, но очень серьезных побочных эффектов являются острый панкреатит — воспаление поджелудочной железы, и атония кишечника — патологическое состояние, при котором кишечная стенка теряет способность к сокращениям, необходимым для перемещения пищи через желудочно-кишечный тракт. Оба этих состояния являются жизнеугрожающими», — сообщила она «Газете.Ru».Кроме того, как отметила Неудахина, частыми побочными явлениями от приема подобных лекарств являются тошнота, рвота, нарушение стула, головная боль, бессонница, вялость и снижение уровня сахара в крови.Врач рассказала, что лекарства для искусственного снижения веса могут понижать или вовсе исключать чувство голода, что заставит организм перестроиться на «запасающий режим», при котором жировые запасы будут тратиться в последнюю очередь. Она также напомнила о существовании так называемого «эффекта йо-йо», согласно которому к человеку, прекратившему прием препаратов для снижения веса, возвращаются все потерянные килограммы, порой даже с запасом.Помимо этого, по словам специалиста, такие лекарства могут повлиять на развитие синдрома старческой астении, что может обернуться повышенным риском переломов, а также снизить продолжительность жизни.Врач призвала людей, желающих сбросить вес, обратиться к специалистам, которые смогут подобрать грамотный подход к индивидуальным проблемам своего пациента и помогут безопасным для организма образом избавиться от лишних килограммов.

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