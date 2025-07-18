Игра на музыкальном инструменте может замедлить старение мозга

Игра на музыкальном инструменте может способствовать формированию молодого образца мозговой активностиВ частности, исследователи утверждают, что музыканты старшего возраста лучше понимали речь в шумных ситуациях благодаря большей мощности мозга, развиваемой их музыкальным обучением.«Точно так же, как на хорошо настроенном инструменте не нужно играть громче, чтобы его услышали, мозг музыкантов старшего возраста остается тонко настроенным благодаря годам тренировок», — сказал профессор И Ду из Китайской академии наук в Пекине. «Наше исследование показывает, что этот музыкальный опыт развивает когнитивный резерв, помогая мозгу избегать обычного для детей возрастного перенапряжения при попытке понять речь в шумных местах».Исследователи в своих пояснительных записках отмечают, что нормальное старение обычно связано со снижением зрения и слуха. В результате мозг пожилых людей, как правило, работает активнее, чтобы компенсировать ослабление чувств.Чтобы выяснить, могут ли музыкальные занятия помочь пожилым людям лучше компенсировать стресс, исследователи использовали функциональную МРТ-сканирование для измерения активности мозга 25 пожилых музыкантов, 25 пожилых людей, не играющих на музыкальных инструментах, и 24 молодых людей, не занимающихся музыкой.Всем испытуемым было предложено распознать слоги, замаскированные шумовыми звуками, в то время как исследователи отслеживали активность их мозга.Результаты показали, что музыканты старшего возраста лучше различают слоги по сравнению со своими сверстниками.Исследователи утверждают, что сканирование мозга показало, что у пожилых людей, занимающихся музыкой, наблюдаются те же закономерности в работе мозга, что и у молодых людей.Гарвардская медицинская школа определяет когнитивный резерв как способность мозга находить альтернативные способы выполнения работы, являющуюся результатом обучения и любопытства на протяжении всей жизни.Новое исследование подтверждает гипотезу под названием «Сдерживающая повышающая регуляция», которая гласит, что когнитивный резерв, создаваемый музыкальными тренировками, способствует формированию более молодых моделей работы мозга, что позволяет легче справляться с эффектами старения, говорят исследователи.Они заявили, что в будущих исследованиях необходимо изучить, могут ли другие способы улучшения когнитивного резерва, такие как изучение нового языка, физические упражнения, посещение занятий или решение головоломок, помочь пожилым людям лучше справляться с задачами на память и внимание.«Позитивный образ жизни помогает пожилым людям лучше справляться с когнитивным старением, и никогда не поздно заняться полезным хобби, например, научиться играть на музыкальном инструменте, и продолжать им заниматься», — сказал профессор Лэй Чжан из Китайской академии наук.

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