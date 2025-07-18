Россиян предупредили об опасном ингредиенте шаурмы

Врач-эндокринолог, нутрициолог Дарья Хайкина предупредила, что соусы в шаурме повышают риск пищевых отравлений.Хайкина отметила, что соусы, особенно домашнего приготовления, в жару очень быстро портятся. Зачастую именно они становятся причиной отравлений. Врач объяснила, что это происходит из-за того, что основные ингредиенты соусов, то есть яйца и молочные продукты, являются идеальной средой для кишечной палочки и сальмонеллы.Наиболее опасными эндокринолог назвала домашний майонез, чесночный соус на сметане, сырный соус, йогуртовые заправки и соусы с зеленью. По ее словам, если их ненадолго оставить вне холодильника в жару, то они станут мощным источником заражения кишечными инфекциями.Врач добавила, что покупными соусами тоже легко отравиться. Она указала, что чаще всего это происходит, если закончился срок годности или соус приготовлен из испорченных продуктов.

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