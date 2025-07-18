Определен самый полезный для здоровья шоколад
Как отметил Рохас, темный шоколад помогает контролировать аппетит, что полезно людям, желающим сбросить лишний вес. Также этот продукт снижает уровень сахара в крови. Кроме того, благодаря темному шоколаду уменьшается общее воспаление в организме, из-за которого возрастает риск развития заболеваний сердца, предупредил врач.
Среди других преимуществ этого лакомства он выделил снижение артериального давления и уровня холестерина в крови, улучшение памяти, настроения и кровообращения в организме, облегчение симптомов предменструального синдрома. К тому же темный шоколад положительно влияет на здоровье кишечника и повышает уровень энергии, не вызывая при этом бессонницы, добавил Рохас.
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