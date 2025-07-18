Frontiers in Pharmacology: Названы природные средства, эффективные при депрессии

Люди, страдающие от депрессии, принимают для купирования этого состояния не только антидепрессанты, но и растительные препараты. Исследователи решили проверить, насколько эффективны последние, проанализировав 209 клинических испытаний.В обзор попали 64 безрецептурных средства, которые принимаются дольше одной недели и которые изучались в испытаниях. Это свободно продающиеся в аптеках витаминные комплексы, пробиотики, экстракты растений и прочие БАДы.Лидируют по количеству проведённых испытаний омега-3 (39 исследований), зверобой (38), шафран и пробиотики (18), витамин D (14). Результаты неоднозначны. Так, омега-3 обычно не демонстрировали заметного эффекта в сравнении с плацебо. Зато зверобой и шафран не показали улучшение состояния, причём, в степени, аналогичной действию антидепрессантов. Пробиотики и витамин D тоже отчасти помогали уменьшить проявления депрессии.Перспективны и результаты по лаванде, фолиевой кислоте, цинку, триптофану, родиоле и мелиссе. Тогда как мелатонин, магний и куркумин дали смешанные результаты.Заметных побочных эффектов выявлено не было, даже когда их принимали вместе с антидепрессантами. Но не все работы содержат эти данные по безопасности, поэтому, в любом случае, приём травяных средств нужно согласовывать с врачом.

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