Трудоголикам посоветовали регулярно есть один продукт

Трудоголикам стоит пересмотреть свой рацион для повышения эффективности работы мозга, считает диетолог-гастроэнтеролог Ольга Шестакова. Она посоветовала тем, кто много работает, регулярно есть один продукт.Лучшим продуктом для работы мозга врач назвала жирную рыбу: лосось, скумбрию, сельдь и сардины. Ее врач порекомендовала включать в рацион минимум три раза в неделю. «Это поможет снизить нейровоспаление и повысить когнитивные функции, что доказано в исследованиях в скандинавских странах, где люди до пожилого возраста сохраняют ясность ума», — отметила доктор.Шестакова добавила, что хорошей работе мозга способствуют яйца — это происходит благодаря содержанию холина, который является предшественником ацетилхолина, отвечающего за память нейромедиатора. Также диетолог рекомендовала обратить внимание на витамины группы B, помогающие нервной системе и способствующие образованию нейронных связей, и шоколад. Она объяснила, что шоколад стимулирует память за счет теобромина, который содержится только в какао-бобах, и посоветовала выбирать темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов.Также Шестакова указала на пользу зеленого чая, содержащего L-теанин. «Он ценится в восточных странах именно за это специфическое вещество, которое мягко стимулирует нейроны мозга, без гипервозбуждения», — заключила она.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки