К чему приведёт резкий отказ от сахара

Диетолог Елена Тихомирова рассказала, что решение резко исключить из своего рациона сахар не грозит никакими негативными последствиями для здоровья. Гораздо опаснее такой же резкий отказ от алкоголя.По словам Елены Тихомировой, при желании какого-либо человека похудеть, резкий отказ от продуктов питания, содержащих большое количество сахара, не приведёт ни к каким шоковым последствиям для его здоровья. К примеру, если человек разом бросает употребление психоактивных компонентов, к числу которых относят спиртные напитки или определённые наркотики, то он проходит через так называемую ломку или абстинентный синдром. Но при таком же категоричном исключении из рациона сладкого наше здоровье ничего подобного не ждёт.Впрочем, для достижения заметных успехов в борьбе с лишним весом необязательно совсем исключать из рациона сладкое. В магазинах теперь продаются многие сладости, при изготовлении которых вместо сахара применялись его альтернативы, включая и считающийся наиболее полезным сахарозаменитель стевию. А вместо муки используют изомальтоолигосахарид - таким сложным названием именуют углевод, у которого есть особенность - он не абсорбируется пищеварительным трактом.Тихомирова в интервью "Известиям" поведала, что при изготовлении таких продуктов применяют сывороточный молочный белок, поэтому они не только безопасны для талии, но ещё и представляют собой прекрасный поставщик суточного необходимого объема белка. И если мы не можем жить без сладкого, то лучше переходить на такие вот наименее опасные сладости.

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