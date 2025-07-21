Употребление авокадо вечером положительно влияет на уровень липидов в крови
Эксперты Иллинойсского технологического института (США) исследовали, как употребление авокадо вечером влияет на важные показатели здоровья у людей с преддиабетом. Результаты были опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.
Команда обследовала 27 взрослых участников с диагнозом преддиабет. Им было поручено употреблять один из трёх равнокалорийных перекусов в три разных вечера.
Это были либо цельные авокадо, либо нежирные закуски с низким содержанием клетчатки, либо обработанные закуски с содержанием жира и клетчатки, сопоставимым с авокадо.
Перекусы потреблялись с 20:00 до 21:00, после чего следовало 12-часовое голодание. На следующее утро участники получали стандартный завтрак. Уровень холестерина в крови, включая триглицериды, глюкозу, инсулин и маркеры воспаления, измерялся до завтрака и через три часа после него.
Результаты показывают, что после употребления авокадо уровень триглицеридов (особенно после завтрака) был значительно ниже, чем после употребления других закусок. Небольшое снижение было заметно уже до завтрака и становилось более выраженным позже, сообщает команда.
«Наши результаты показывают, что уникальный набор питательных веществ авокадо, его цельная пищевая матрица, может дополнительно поддерживать здоровье сердца, стимулируя более здоровый метаболизм триглицеридов», — объясняет автор исследования профессор Бритт Бертон-Фриман.
Исследование также показывает, что вечерние перекусы не обязательно вредны для здоровья. Если они состоят из правильных продуктов, они могут даже принести пользу. Благодаря содержанию ценных ненасыщенных жирных кислот и клетчатки авокадо, по-видимому, может оказывать очень положительное влияние в течение ночи.
Авторы отмечают, что если нужно перекусить вечером, то хорошо подойдет авокадо, особенно если уже повышен уровень липидов в крови или преддиабет. Однако в любом случае важно следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом.
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