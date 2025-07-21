Употребление авокадо вечером положительно влияет на уровень липидов в крови

Вечерний перекус авокадо может оказать положительное влияние на липидный обмен на следующее утро, особенно у людей с преддиабетом. Это снижает уровень триглицеридов и также полезно для здоровья сердца.Эксперты Иллинойсского технологического института (США) исследовали, как употребление авокадо вечером влияет на важные показатели здоровья у людей с преддиабетом. Результаты были опубликованы в журнале Current Developments in Nutrition.Команда обследовала 27 взрослых участников с диагнозом преддиабет. Им было поручено употреблять один из трёх равнокалорийных перекусов в три разных вечера.Это были либо цельные авокадо, либо нежирные закуски с низким содержанием клетчатки, либо обработанные закуски с содержанием жира и клетчатки, сопоставимым с авокадо.Перекусы потреблялись с 20:00 до 21:00, после чего следовало 12-часовое голодание. На следующее утро участники получали стандартный завтрак. Уровень холестерина в крови, включая триглицериды, глюкозу, инсулин и маркеры воспаления, измерялся до завтрака и через три часа после него.Результаты показывают, что после употребления авокадо уровень триглицеридов (особенно после завтрака) был значительно ниже, чем после употребления других закусок. Небольшое снижение было заметно уже до завтрака и становилось более выраженным позже, сообщает команда.«Наши результаты показывают, что уникальный набор питательных веществ авокадо, его цельная пищевая матрица, может дополнительно поддерживать здоровье сердца, стимулируя более здоровый метаболизм триглицеридов», — объясняет автор исследования профессор Бритт Бертон-Фриман.Исследование также показывает, что вечерние перекусы не обязательно вредны для здоровья. Если они состоят из правильных продуктов, они могут даже принести пользу. Благодаря содержанию ценных ненасыщенных жирных кислот и клетчатки авокадо, по-видимому, может оказывать очень положительное влияние в течение ночи.Авторы отмечают, что если нужно перекусить вечером, то хорошо подойдет авокадо, особенно если уже повышен уровень липидов в крови или преддиабет. Однако в любом случае важно следить за своим питанием и регулярно заниматься спортом.

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