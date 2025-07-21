Сельскохозяйственная пыль может быть опасной для здоровья кишечника

Исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Риверсайде, показало, что вдыхание сельскохозяйственной пыли может представлять значительную опасность для здоровья кишечника у работников животноводства.Исследование, проведенное под руководством профессора Деклана Маккола, расширяет предыдущие выводы о том, что пыль свиноферм вызывает воспаление дыхательных путей. В журнале Journal of Applied Toxicology исследователи сообщают, что вдыхание этой пыли также изменяет микробиом кишечника и нарушает его функцию, включая повышенную проницаемость кишечника. Синдром повышенной проницаемости кишечника связан с рядом хронических заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника, целиакию и диабет 1 типа.«Воздействие пыли со свинофермы, содержащей большое количество бактерий и эндотоксинов, вызвало как воспаление дыхательных путей, так и повышенное проникновение продуктов жизнедеятельности кишечных бактерий в кровоток у наших мышей», — сказала соавтор исследования Мелиса Кроуфорд. «Но что особенно поразительно, так это наблюдаемое нами влияние на микробиом и метаболизм кишечника».Исследователи интраназально вводили мышам экстракт свиной пыли в течение трёх недель. У мышей наблюдалось значительное снижение количества полезных бактерий, включая Akkermansia muciniphila, Clostridium sp. ASF356 и бактерии рода Lachnospiraceae.Исследовательская группа также обнаружила снижение уровня критически важных соединений в кишечнике мышей, таких как рибофлавин, никотиновая кислота, инозин и лейцин, которые играют ключевую роль в энергетическом обмене, регуляции иммунитета и поддержании кишечного барьера.«Хотя большинство исследований было сосредоточено на респираторном воздействии сельскохозяйственной пыли, наши результаты ясно показывают, что вдыхаемые загрязнители могут иметь системные последствия. Это исследование подчёркивает важность учёта оси «кишечник–лёгкие» при оценке рисков для здоровья, связанных с воздействием биоаэрозолей в сельском хозяйстве», - говорит Деклан Маккол.Исследование основано на растущем количестве доказательств того, что загрязнение в результате концентрированного кормления животных может оказывать воздействие на многие системы органов.«Сельскохозяйственная пыль богата мелкими частицами и устойчивыми бактериями, что представляет собой комплексную угрозу для здоровья работников сельского хозяйства», — сказал Маккол. «Наши предыдущие исследования показали, что вдыхание экстракта свиной пыли приводит к нейтрофильному воспалению лёгких. Теперь мы показываем связь с дисфункцией кишечного барьера и микробным дисбалансом, что подчёркивает необходимость улучшения защиты сельскохозяйственных работников на рабочих местах для смягчения долгосрочных последствий для здоровья».

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