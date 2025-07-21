Раскрыты четыре малоизвестные причины высокого давления

Терапевт, преподаватель медицины в Калифорнийском университете (США) Акшай Сайал рассказал, что может провоцировать гипертонию.Самыми распространенными причинами гипертонии врач назвал лишний вес, курение, употребление алкоголя и соленой пищи, стресс и хронический недосып. Однако существуют и менее известные факторы риска. Доктор выделил четыре из них.В частности, по словам терапевта, если человек храпит во сне, уровень кислорода в крови падает, из-за чего сердцу приходится работать немного интенсивнее, чтобы доставить кислород к внутренним органам. Другими неочевидными причинами высокого давления Сайал назвал избыток сахара в меню, прием обезболивающих, особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, а также одиночество.

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