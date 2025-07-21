Проктолог рассказал о рисках катания на велосипеде для мужчин

Катание на велосипеде может негативно сказаться на мужском здоровье, если неправильно подобрать седло или игнорировать технику посадки. Об этом предупредил врач-проктолог и хирург Эльвин Гусейнов.По словам специалиста, само по себе катание на велосипеде не вызывает заболеваний мочеполовой системы. Однако длительное давление на промежность из-за неудобного седла может привести к онемению, снижению чувствительности и даже временным проблемам с эрекцией.Регулярное сдавливание сосудов и нервов в области таза способно усугубить воспалительные процессы и спровоцировать нейропатию полового нерва, пояснил Гусейнов.Чтобы минимизировать вред, врач рекомендует выбирать анатомические седла, снижающие давление на промежность, правильно регулировать высоту и наклон сиденья, а также делать перерывы в долгих поездках, вставая с седла каждые 15–20 минут.

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