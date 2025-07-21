Врач назвал четыре опасных сигнала организма - инфаркт в ближайшие пять лет

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как известно, относится к опасным заболеваниям, уносящим жизни.Причем болезни сердца "убивают больше мужчин в России, чем все остальные причины вместе взятые", пишет в Telegram кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. В зоне риск мужчины после 45 лет и женщины после 55 лет. Не только отказ от алкоголя, курения, чрезмерного количества сахара и соли необходимо учитывать, чтобы снизить риски.Врач указал на опасные сигналы, которые нельзя игнорировать. Это артериальное давление 140 на 90, общий холестерин больше 5 ммоль/л, (ЛПНП более 3 ммоль/л), сахарный диабет, стрессы.Ситуация усугубляется, если есть такие факторы риска как низкая физическая активность, ожирение, нарушение сна.Среди социальных факторов риска - урбанизация, индустриализация, несбалансированное питание, низкий уровень развития экономики страны и медицины, добавил Марк Гадзиян со ссылкой на исследователей."Если у вас есть хотя бы четыре фактора риска из вышеперечисленных, то риск инфаркта миокарда в ближайшие пять лет очень высок", - считает врач.

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