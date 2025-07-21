Врач назвал идеальное меню на лето
Вялов посоветовал летом есть больше овощных салатов, свежих ягод и фруктов, в том числе бананов, которые, вопреки расхожему мнению, не провоцируют, а уменьшают вздутие живота. Также, по его словам, необходимо включить в рацион кефир, смузи или чай с имбирем, напитки с мятой и мелиссой — они помогают восстановить моторику желудочно-кишечного тракта.
В то же время летом врач посоветовал исключить из рациона фасоль, горох и фруктовые соки и подсластители, так как эти продукты провоцируют повышенное газообразование и дискомфорт в кишечнике.
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