Врач назвал идеальное меню на лето

В жаркую погоду не стоит злоупотреблять жирной и тяжелой пищей, считает гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Идеальное летнее меню он назвал в своем Telegram-канале.Вялов посоветовал летом есть больше овощных салатов, свежих ягод и фруктов, в том числе бананов, которые, вопреки расхожему мнению, не провоцируют, а уменьшают вздутие живота. Также, по его словам, необходимо включить в рацион кефир, смузи или чай с имбирем, напитки с мятой и мелиссой — они помогают восстановить моторику желудочно-кишечного тракта.В то же время летом врач посоветовал исключить из рациона фасоль, горох и фруктовые соки и подсластители, так как эти продукты провоцируют повышенное газообразование и дискомфорт в кишечнике.

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