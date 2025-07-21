Врачи рассказали, чем питаться при повышенном холестерине

Повышенный холестерин – распространенная проблема, которая может привести к серьезным заболеваниям, таким как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца. Омский Минздрав опубликовал рекомендации по питанию, которые помогут контролировать уровень холестерина и сохранить здоровье.Минздрав развеивает устоявшийся миф о том, что высокий уровень холестерина связан исключительно с потреблением жиров. Специалисты отмечают, что не менее важное значение имеет дефицит в рационе важных питательных веществ (нутриентов).Поэтому рекомендуется ограничить потребление продуктов с низкой питательной ценностью, таких как переработанное мясо (сосиски, сардельки, карбонад), твердые жиры (сливочное и пальмовое масло, сало, говяжий жир), замороженные полуфабрикаты, слоеное тесто, магазинная выпечка, фастфуд, пицца и соусы.Вместо этого Минздрав советует включить в рацион молочные продукты низкой жирности (молоко, кефир, творог), растительные масла, постное мясо (вырезка без жира, курица без кожи).Особое внимание следует уделить ежедневному потреблению фруктов, ягод и овощей (не менее 400-450 г в день), а также бобовых и цельнозерновых продуктов (овес, ячмень). Они богаты пищевыми волокнами, которые способствуют выведению холестерина из организма.О питьевом режиме забывать не стоит: рекомендуется употреблять 25-30 мл воды на 1 кг массы тела.

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