Врач рассказала о симптомах сердечного приступа у женщин
Врач указала, что очень часто симптомы сердечного приступа у женщин почти незаметны. Она назвала это главной проблемой, так как пациентки не обращаются в больницу и остаются без необходимой им медицинской помощи. «На самом деле от этого умирает вдвое больше женщин, чем от рака груди», — заявила Кришан.
Чтобы вовремя распознать инфаркт, каждая женщина должна знать, что во время приступа необязательно бывает сильная боль в груди, отдающая в руку. Есть и другие, более распространенные у женщин симптомы: ощущение стеснения или давления в груди, внезапная сильная усталость, тошнота, рвота, внезапная одышка, головокружение и холодный пот.
Кришан добавила, что болезненные ощущения тоже могут появиться, но зачастую у женщин они ощущаются в челюсти, шее, плечах или верхней части спины.
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