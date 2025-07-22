Диетологи посоветовали есть жирную рыбу чаще

Жирная рыба содержит большое количество омега-3. За счёт этого она может уменьшить хроническое воспаление, снизить вероятность развития болезней сердца, диабета 2 типа, рака, болезни Альцгеймера.В лососе, тунце, скумбрии, сардинах, анчоусах много омега-3 жирных кислот. Они важны для уменьшения воспаления в организме, отмечает Лорен Манакер, магистр наук, зарегистрированный диетолог. Согласно результатам одного исследования, две-три порции рыбы в неделю снижают вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний и их последствий на 8% и 10% соответственно. А если употреблять рыбу каждый день, то можно снизить риск возникновения болезней сердца до 30%.Кроме того, незаменимые жирные кислоты омега-3 важны для здоровья сердца, мозга, кожи. Об этом сказала Мэдди Паскуариелло, магистр наук, сертифицированный диетолог.Американская кардиологическая ассоциация рекомендует не реже двух раз в неделю съедать 85 г рыбы, желательно жирной.Также жирная рыба - это отличный источник белка, селена, витамина D.

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