Названы три убивающие здоровье ног летом ошибки

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Видаль предупредил, что не стоит ходить босиком в общественных местах, в том числе в бассейнах. Там идеальные условия для размножения бактерий и грибков, поэтому можно заразиться различными инфекциями, подчеркнул он.
Кроме того, медик призвал тщательно высушивать пространства между пальцами после купания. Дело в том, что патогены любят влажную среду и активно размножаются, если не высушить эту часть тела. В заключение специалист посоветовал отказаться от ношения слишком узкой обуви, иначе разовьется вальгусная деформация стопы.
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